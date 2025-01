FOTO – Atalanta-Napoli, gli ultras si uniscono per salutare gli azzurri in partenza. Il messaggio

La Curva A e la Curva B del Napoli, hanno rilasciato un comunicato in cui rivelano un’iniziativa per domani, ovvero quando è prevista la partenza dei calciatori azzurri per Bergamo, in occasione del big match di campionato che si giocherà contro l’Atalanta. In questo, si apprende che entrambe si presenteranno all’entrata dell’aeroporto di Capodichino alle ore 14:00, al fine di sostenere i calciatori in partenza. A questa occasione, sono stati invitati tutti i tifosi. “Atalanta-Napoli… Popolo biancoazzurro, noi vogliamo questa vittoria! Vi aspettiamo in massa venerdì 17 gennaio ore 14:00 all’entrata dell’aeroporto a viale Umberto Maddalena. Salutiamo la capolista!”