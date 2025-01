De Giovanni: “Il Napoli con Kvaratskhelia si è comportato benissimo”

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Psg, per cui manca solamente l’annuncio ufficiale. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo.

“Abbiamo già visto andare al Psg tanti giocatori amati ed importanti, in questo contesto il giocatore più rappresentativo e forse il più forte decide di smettere di allenarsi, questo affaticamento muscolare e lo dico da giallista sembra essere stato strumentale. Questo giocatore si è chiamato fuori per tre partite che il Napoli fortunatamente ha vinto, ha imposto la cessione noi non possiamo non vedere in Kvara un giocatore che mette a rischio il primato del Napoli. Lo salutiamo con affetto, ha firmato un contratto ed ha svolto una prestazione professionale per cui è stato pagato. Poi in queste valutazioni dobbiamo metterci anche il fatto che il Napoli voleva rinnovare il suo contratto a 2.5 anni dalla scadenza già al termine del secondo anno. Se solo guardiamo alla situazione Leao rinnovato dal Milan capiamo che la società azzurra si è comportato benissimo in questa circostanza”.