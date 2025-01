Cds – Juve, Danilo pronto a rescindere: lo aspetta il Napoli di Conte

Secondo Il Corriere dello Sport, Danilo sarebbe pronto a rescindere il proprio contratto con i bianconeri, per poi diventare un nuovo calciatore del Napoli: “Questione di giorni. Magari già domani o dopodomani. Con un lecito dubbio: bisognerà capire se il giocatore riuscirà ad essere subito a disposizione di Conte, e comunque in tempo per la prossima partita di campionato, cioè quella successiva alla trasferta di sabato a Bergamo con l’Atalanta. Guarda caso? Napoli-Juventus. Bisognerà capire se la Juve lo lascerà andare proprio nei pressi della sfida del Maradona. La cosa certa è che ormai ci siamo: Danilo sarà presto libero e poi il Napoli gli farà firmare un contratto di un anno e mezzo da svincolato, senza corrispondere alcun indennizzo”.