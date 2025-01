CdS – Il Napoli tenta uno scippo di mercato alla Roma? Occhi su Rensch. I dettagli

Il Napoli tenta uno scippo di mercato alla Roma? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, gli azzurri potrebbero provare a soffiare Devyne Rensch ai giallorossi. Si tratta di un difensore olandese classe 2003, che fra due giorni compirà 22 anni, di proprietà dell’Ajax ed il cui contratto scadrà a giugno. Su di lui, c’è da tempo vigile la Roma, per l’appunto. Tuttavia, la loro offerta di 4 milioni di euro non soddisfa gli aiacidi che ne vorrebbero 7. Motivo per cui i partenopei, ma anche l’Olympique Marsiglia, sono in agguato, nel tentativo di accaparrarselo.