CdS – Atalanta-Napoli, prima convocazione per Billing. Le ultime sulle condizioni di Olivera

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sul lavoro giornaliero del Napoli a Castel Volturno in vista della partita contro l’Atalanta. In particolare, si fa riferimento ad alcuni recuperi. Mathias Olivera ci sarà; l’uruguaiano recupera dal trauma contusivo al polpaccio sinistro rimediato nel corso della sfida vinta contro la Fiorentina. Verrà convocato per la prima volta Philip Billing, ultimo arrivo in casa partenopea.

“Mathias Olivera tornerà dal primo minuto sabato al Gewiss Stadium per la sfida contro l’Atalanta, dopo aver saltato la partita con il Verona per un trauma contusivo al polpaccio sinistro. Un recupero fondamentale per Conte in vista di uno scontro diretto importantissimo in ottica scudetto. Spinazzola ripartirà dalla panchina dopo le due consecutive da titolare. In attacco Politano e Neres con Lukaku. Prima convocazione per Billing”.