Atalanta-Napoli sarà diretta da Colombo di Como. Di Paolo al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventunesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli sfiderà in trasferta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in quello che si annuncia essere un big match di primissimo ordine. L’incontro, sarà diretto dal signor Andrea Colombo della sezione di Como. Verrà assistito dai guardalinee Alassio e Peretti, mentre il quarto uomo sarà Giua. Il Var sarà presieduto dal signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, e ad assisterlo ci sarà Di Bello.

ATALANTA – NAPOLI Sabato 18/01 h.20.45

COLOMBO

ALASSIO – PERETTI

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO