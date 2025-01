Khvicha Kvaratskhelia potrebbe aver vissuto la sua ultima giornata da calciatore del Napoli. La redazione di Sky Sport 24, ha infatti mostrato un video in cui il calciatore georgiano lascia il centro sportivo di Castel Volturno in mini van, con ogni probabilità per l’ultima volta. La trattativa con il Paris Saint-Germain è definita in maniera totale, sia da parte dell’entourage che tra i club. Il suo arrivo a Parigi è atteso tra oggi e domani.