Repubblica – Chiesa sostituto di Kvaratskhelia? Spalletti gli chiede di giocare di più

Nella lunga lista di nomi per il post Khvicha Kvaratskhelia, gira anche quello di Federico Chiesa. Il calciatore, attualmente in forza al Liverpool, sta trovando pochissimo spazio. Gli azzurri, spiega La Repubblica, non hanno mai abbandonato l’idea di ingaggiarlo, prelevandolo dai Reds con la formula del prestito secco per 5 mesi. Al momento, Chiesa non vuole lasciare la Premier League. Tuttavia, uno sponsor di un suo eventuale arrivo potrebbe essere Luciano Spalletti. Il Ct della Nazionale, ha spiegato all’ex Juventus che per trovare nuovamente un posto in azzurro, dovrebbe giocare di più. Che questa meta sia Napoli?