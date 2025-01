Ranieri: “Pellegrini? Non credo parta, ma nel calcio tutto è possibile”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato dei giallorossi, che sarà contro il Genoa. Tra le varie domande, è stato chiesto al mister anche di Lorenzo Pellegrini, il cui futuro nella Capitale non è certo e, tra le varie squadre sulle sue tracce, c’è il Napoli stando a varie indiscrezioni. A tale domanda, questa è stata la risposta di Ranieri.

“Addio di Pellegrini? Tutto è possibile nel mondo del calcio, ma non credo. Se dovesse venire una squadra e lui è contento di andarci, partirà, ma questo è un discorso che può valere per tutti. La mia sensazione è che lui non venga ceduto.