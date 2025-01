Moretto a KKN – ” Rinnovo Olivera, mancano solo le firme. Ecco le cifre dell’affare Kvara-Psg “

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: ” Olivera? L’accordo con il Napoli è stato trovato, mancano solo le firme. Il terzino andrà a guadagnare 2 mln netti più 500mila euro di bonus. Il club sta avanzando nelle trattative per rinnovare anche Anguissa, Lobotka e Rrahmani. Per quanto riguarda Meret era stato già trovato un accordo ad ottobre, ma le condizioni sono cambiate. Le parti hanno deciso di stipulare un contratto fino al 2026, più opzione per un altro anno.”

Il giornalista poi si è espresso così su Garnacho: ” Non ne ho ancora parlato perchè il Manchester United ha già dei giocatori in uscita come Rashford, per questo spara alto per l’argentino. “

Infine svela le cifre per Kvaratskhelia: “ Kvara? Mi è stato riferito che alla fine saranno 70 mln di euro, pagabili in tre anni. “