Il Mattino – Sostituto Kvara, Adeyemi alternativa a Garnacho. La cifra richiesta dal Borussia

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito delle trattative in casa Napoli per il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato, in cima alla lista dei desideri c’è Alejandro Garnacho, la cui trattativa chiede però che si spenda l’importante cifra di 70 milioni di euro. L’impressione è che l’affare si farà, ma qualora dovesse saltare, la dirigenza azzurra avrebbe pronta l’alternativa: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Il tedesco, classe 2002, è valutato dalla società giallonera 40 milioni di euro, ma non è completamente convinto dal progetto Napoli.