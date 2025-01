Tiene banco in casa Napoli la pista che port a Garnacho.

Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport secondo cui gli agenti dell’argentino starebbero provando ad intermediare con il club inglese per far scendere la richiesta di 70 milioni di euro dei Red Devils. Una cifra che il Napoli ha già comunicato di non voler spendere per l’argentino.