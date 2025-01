Gazzetta – Danilo sarà presto un giocatore del Napoli. Vicina la rescissione con la Juventus

Danilo ha scelto il Napoli. Salvo colpi di scena, sarà lui il rinforzo per la retroguardia azzurra. Il difensore brasiliano, in forza alla Juventus, è prossimo alla rescissione contrattuale con i bianconeri. Successivamente a questa, si accaserà in azzurro firmando un contratto di 18 mesi. Non era un finale scontato, visto che è stato cercato anche da alcuni club in Brasile. Non a caso, i partenopei si sono interessati anche a Milan Skriniar per evitare sorprese, ma il suo elevato ingaggio ha reso complicata la trattativa. Tuttavia, il desiderio di Danilo di voler fare ancora bene in Europa ha prevalso su tutto il resto. Conte, dal canto suo, l’avrebbe voluto subito a disposizione, ma ha dovuto fare i conti con l’ostruzione del club bianconero. Successivamente a quest’approdo, Rafa Marin si accaserà al Villarreal. A riportare è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport.