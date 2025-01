Folorunsho si presenta alla Fiorentina: “Napoli? Non ho vissuto bene gli ultimi mesi”

Michael Folorunsho, ex calciatore del Napoli, è stato oggi presentato come nuovo calciatore della Fiorentina. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni in conferenza stampa.



“Ho visto subito uno spogliatoio compatto e un allenatore che vuole lavorare per migliorare la squadra verso obiettivi importanti. Ottima impressione, il momento è difficile ma bisogna passarci. Continuando a lavorare lo passeremo. Ho scelto la Fiorentina perché già in estate c’erano stati contatti ma niente si è poi concretizzato. Tramite il mio agente ho saputo che facevano sul serio per gennaio e non ci ho pensato un attimo: è un club importante e non potevo che apprezzare quest movimenti. Per me è un grande onore, cercherò di ripagare voglia e grinta”.



“Napoli? A me piace guardare al futuro, è l’unica domanda sul Napoli alla quale risponderò. Non è che non ha funzionato qualcosa: la squadra sta facendo molto bene, poi ci sono gli interessi personali di un calciatore che ti portano a prendere certe decisioni. Nella mia vita sono ambizioso, voglio continuare a crescere e anche questi sei mesi mi hanno aiutato a migliorare mentalmente. Prendo tutto e ringrazio la società e il mister per quanto passato. La Fiorentina mi voleva tanto e non posso non prendere in considerazione un club tanto importante che mi voleva in questo modo”.



“Stabilizzarmi? Ho cambiato tante squadre negli ultimi anni, senza mai creare progetti. Questa per me è una grande occasione: giocare per un club importante ed essere riscattato. Voglio creare qualcosa di importante con questa squadra, farò il possibile per convincere la società a farmi riscattare”.



“Ultimi mesi? Il calcio è bello perché ppuò portarti in alto e in basso in un attimo. Sicuramente non li ho vissuti bene, ho dedicato la vita a questo sport, lo vedo come il mio lavoro. Non giocare e vedere gli altri stando nell’oscurità non fa sicuramente bene. Ma è esperienza e serve anche questo”.