Denis a KKN – ” Garnacho è diverso da Kvara. Ecco chi secondo me somiglia al georgiano”

German Denis, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “ Garnacho ha caratteristiche diverse da Kvaratskhelia. Garnacho è più giovane, a Napoli si troverebbe benissimo. Forse Kvara è più individualista, mentre l’argentino gioca più per la squadra. Anche se il ruolo è simile, sono due giocatori diversi. Garnacho gioca al Manchester United, in una delle squadre più forti al mondo, per lui che è un argentino non sarebbe difficile ambientarsi in una piazza come Napoli. “

Si è poi espresso così riguardo Kvaratskhelia: ” Sostituire Kvara non sarà semplice, chi arriva a Napoli deve avere la forza mentale di adattarsi subito in una piazza che non è tranquilla, il tifoso del Napoli vuole subito risposte. Garnacho è abituato a mettere sempre il timbro in ogni partita. “

Poi fa il nome di un giocatore che per lui è simile a Kvara: ” Chiesa somiglia di più a Kvaratskhelia, ma il georgiano è più cattivo sotto porta. “

Successivamente dice la sua riguardo l’Atalanta, squadra in cui ha militato, mettendo in guardia il Napoli: ” Atalanta? E’ la trasferta più complicata per il Napoli. L’Atalanta si giocherà le sue carte, sarà una gara difficile. Qui a Bergamo sarà una gara bella e tosta per entrambe le squadre. Sarò allo stadio a seguirla, ero anche al Maradona all’andata. ”

Conclude svelando il motivo per cui vive a Bergamo: ” Vivo a Bergamo perchè ho delle attività ed una palestra qui, ma a Napoli ci torno spesso e molto volentieri ”.