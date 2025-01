Carmando a KKN – ” Kvaratskhelia può anche andarsene, ce ne sono di giocatori più forti di lui. Riguardo Conte posso dirvi che…”

Salvatore Carmando, ex storico massaggiatore del Napoli e grandissimo amico di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli e ha detto la sua riguardo il traferimento di Khvicha Kvaratskhelia e non solo. Ecco qui riportate le sue dichiarazioni: “Kvaratskhelia può anche andarsene, ce ne sono di giocatori più forti di lui. Conte saprà come sostituire il georgiano, ci sarà qualcun’altro che potrà diventare anche superiore a lui. Il presidente De Laurentiis è stato bravo a cederlo se il calciatore aveva intenzione di andar via. Conte è una persona in gamba, intelligente ed oggi fa la differenza. Kvara non è un traditore, se ha voluto andar via è giusto che la società abbia accettato la sua richiesta.

Si è poi espresso così riguardo il possibile arrivo di Garnacho: “ Leggo che può arrivare Garnacho e gli argentini a Napoli hanno fatto sempre bene. C’è stato Diego, poi Lavezzi, ce ne sono stati tanti che ci hanno fatto divertire.

Racconta poi due aneddoti riguardo Lavezzi e il “Pampa Sosa“: “Lavezzi amava molto Maradona, quando parlava di Diego gli veniva da piangere. Anche Sosa, gli feci conoscere Maradona negli spogliatoi all’addio di Ciro Ferrara.“