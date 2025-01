Caprile: “Napoli? Non posso che parlarne bene, ma avevo bisogno di giocare”

Elia Caprile, portiere del Napoli, è attualmente in prestito al Cagliari, dove oggi è stato presentato. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni in conferenza stampa.

“Ci ho messo pochissimo per dire sì al Cagliari. Sapevo che poteva essere una grande occasione per trovare spazio. Contro il Milan ho fatto una grande prestazione, così come tutta la squadra. Ora testa al Lecce”.

“Trattativa? Ho fatto presente al Napoli di voler giocare. La società si è subito interessata e mi ha fatto sapere del Cagliari, che è stato bravo a trovare l’accordo”.

“Lavoro? Sono abituato a lavorare sodo e cerco di dare il massimo. Io sono fortunato perchè non tutti riescono a giocare in Serie A. Mi metto sempre in gioco e il mio unico scopo è giocare, per quello che ho lasciato il Napoli. Mi piace giocare, 3 anni fa ero in C e giocavo davanti a 100 persone, ora davanti a 70mila. Non gioco per soldi”.

“Esperienza al Napoli? Non ero infelice, ma avevo poco spazio. Sicuramente questo fa soffrire un po’, ma mi sono sempre concentrato sul lavorare. Il desiderio di giocare mi ha portato al Cagliari. Ma, per il resto, posso che parlarne bene, c’è tanta gente fantastica, avevo però bisogno di giocare di più. Auguro al Napoli di ottenere ciò che merita”.