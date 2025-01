Sky – primi contatti tra il Napoli e gli agenti di Garnacho: il punto

Con ormai certo il trasferimento di Kvicha Kvaratskhelia alla corte di Luis Enrique, il nome più gettonato per sostituirlo è quello del classe 2004 del Manchester United Alejandro Garnacho.

Il Manchester United forte della somma che il Napoli otterrà per la cessione dell’ala georgiana chiede 70 milioni per il talento argentino e oggi il Ds Manna ha incontrato gli agenti del calciatore per trovare una soluzione alla richiesta e trovare l’accordo con il calciatore.

Nei prossimi giorni il ds si incontrerà i dirigenti del Manchester United per presentare la prima offerta ufficiale e concludere la trattativa.