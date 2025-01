Intervenuto ieri a Sportitalia il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Ecco quanto detto:

“Sul Cyril Ngonge, ci sono diverse società come il Bologna, ma non solo. Il Verona ha chiesto ulteriori informazioni su Ngonge, evidentemente il suo ritorno in prestito per pochi mesi consentirebbe di alzare il tasso qualitativo del reparto offensivo. Il Napoli ha memorizzato, ma Manna prende tempo perché evidentemente ci sono questioni più urgenti da risolvere Kvaratskhelia in primis”.