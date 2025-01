L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Mathias Olivera. Secondo il quotidiano attualmente in infermeria per il Napoli ci sono solo Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera. Quest’ultimo sembrava recuperabile per domenica ed invece ha saltato l’ultima gara contro il Verona per via di un infortunio al polpaccio, rimediato contro la Fiorentina. L’uruguayano è uno dei totem della difesa di Antonio Conte, che spera di recuperarlo per la trasferta di sabato contro l’Atalanta.