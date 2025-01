Gasperini: “Puntiamo alla Champions, sabato crocevia scudetto”

Gian Piero Gasperini è soddisfatto del pareggio interno contro la Juve mentre commenta la partita ai microfoni di Sky.

L’allenatore dell’Atalanta ha risposto in modo secco ad una domanda proveniente dallo studio dell’emittente radio riguardante lo scontro al vertice che si terrà sabato al Gewiss Stadium di Bergamo contro la squadra allenata da mister Conte: “Se questo è un crocevia per lo scudetto, allora sì, questa partita è stata fondamentale, altrimenti la strada è ancora lunga.“

Gasperini però non si sbilancia sulla possibilità di ambire allo scudetto sottolineando come l’ obiettivo principale della sua squadra sia la qualificazione alla prossima Champions League che porterebbe introiti e la possibilità di migliorare ancora la rosa con acquisti mirati: “Scudetto? C’è anche un crocevia per la Champions League“.