L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano sembra esser tutto definito per la cessione in prestito oneroso di Rafa Marin al Villarreal di Marcelino Garcia. Sul difensore azzurro c’era anche il Como di Fabregas, ma ormai sembra esser tutto fatto per il suo ritorno in Spagna. Il difensore ex Alaves ricordiamolo è arrivato in azzurro dal Real Madrid per 11 milioni, con i Blancos che hanno la recompra di 25 milioni alla fine della prossima stagione e di 35 per quella successiva.