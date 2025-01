Buongiorno scalda i motori: ecco quando potrebbe tornare

Alessandro Buongiorno ormai manca da un mese per una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari, rimediata in allenamento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo rientro è sempre più vicino. Salterà la sfida di sabato all’Atalanta e proverà ad esserci il 25 gennaio al Maradona, quando gli azzurri saranno impiegati contro la Juventus. Juan Jesus non sta di certo facendo rimpiangere l’ex granata, ma la qualità di Buongiorno è fondamentale per questo Napoli e per Conte, che non vede l’ora di riaverlo a disposizione.