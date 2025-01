Adeyemi, l’affare si complica: il motivo

Tra i nomi della lista di Manna per sostituire Kvaratskhelia che nella giornata di domani sarà ufficialmente un calciatore del PSG, vi è quello dell’esterno del Borussia Dortmund Karim Adeyemi, classe 2002 e calciatore in grado di giocare su entrambe le fasce.

Il calciatore tedesco, nell’ultimo appuntamento del Dormund a Kiel non è stato nella lista convocati e ciò farebbe presagire alla volontà di cedere il calciatore ma è di poche ore fa l’ufficialità dell’ ex Borussia Donyell Malen alla corte di Unai Emery e dell’ Aston Villa per una cifra pari a 23 milioni di euro+ 3 di bonus; il calciatore olandese ha firmato un contratto fino al 2029 con la squadra di Birmingham.

Ciò complica il trasferimento di Adeyemi verso un’altra squadra data la cessione ufficializzata di Malen e le difficoltà di trovare ben 2 calciatori per sostituire i partenti.