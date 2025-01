Sabatini: “Vi svelo la differenza tra le vittorie di Inter e Napoli”

Durante la puntata di Pressing del 12 gennaio, in onda su Canale 5 in seconda serata, Sandro Sabatini ha analizzato la giornata di Serie A. In particolare il giornalista ha parlato di Napoli e Inter, squadre uscite vittoriose dalle loro sfide contro Verona e Venezia.

Di seguito la sua analisi: “Differenza tra vittorie Napoli e Inter? Non ho mai avuto la percezione che il Verona potesse segnare, i nerazzurri hanno rischiato in più occasioni. Va detto anche che l’Inter è l’unica squadra che ha vinto di quelle che hanno giocato in Arabia Saudita”.

Un’analisi che evidenzia i meriti di mister Antonio Conte, che ha ridato solidità alla fase difensiva del Napoli dopo una stagione difficile. Infatti, per l’ennesima partita in questo campionato, il club partenopeo ha mantenuto la rete inviolata per l’intera durata del match.