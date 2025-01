Napoli-Verona, Cesari: “L’assistente ha poteri soprannaturali?” e Zazzaroni lo interrompe

Durante la puntata di Pressing del 12 gennaio, in onda su Canale 5 in seconda serata, Graziano Cesari ha fatto il suo consueto intervento. Soggetto della sua osservazione un episodio arbitrale accaduto durante Napoli-Verona.

Di seguito le sue parole: “C’è una curiosità sulla moviola di Napoli-Verona, un fallo laterale. Ci siamo chiesti ma che poteri soprannaturali ha l’assistente Cecconi? Il gioco viene interrotto perché il pallone è uscito. L’arbitro indica l’assistente che è girato verso il centro del campo. Forse ha gli occhi da camaleonte o gliel’avrà detto il quarto uomo”.

Simpatica la risposta pronta di Ivan Zazzaroni che bacchetta il collega: “Questo fatto che prendi in giro l’assistente lo trovo inopportuno. Meriti il giallo. Ma poverino, se ha poteri extrasensoriali perché non riconoscerlo? Avete chiamato Cesari per questa roba?”.