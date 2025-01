Mauro: “Addio Kvara? Nessuno se ne accorge, vi spiego”

Al termine della gara tra Napoli e Verona, Massimo Mauro è intervenuto durante la puntata di Pressing per commentare il match.

Di seguito le sue parole: “La partita di stasera ha dimostrato che il lavoro fatto da Conte sulla testa dei calciatori non si può spiegare con le parole. Produzione offensiva straordinaria, 8 palle gol e hanno concesso solo due contropiedi tra l’altro pure recuperati bene. Da intenditore devo dire che la cosa più bella è stata la capacità di difendere con i due centrali di difesa che hanno fatto una grandissima partita. Il Verona non era forse il test più attendibile, però stasera si è visto un Napoli straordinario. Dico al Verona che non ci si può difendere con un uomo dietro Lukaku, bisogna avere il coraggio di stargli davanti”.

Poi Mauro ha continuato commentando il probabile addio di Kvaratskhelia: “Vorrei dire una cosa. Devo dare i meriti alla società e all’allenatore. Pensavamo potesse scoppiare il finimondo. Il georgiano se ne andrà senza che nessuno disturbi né la società né l’allenatore. Sono d’accordo che Kvara vada via ma fino a pochi giorni fa nessuno aveva messo in mezzo la notizia. Ricordate cosa successe su Osimhen? Ora l’addio di Kvara non ha creato nessun problema all’ambiente, l’hanno gestita benissimo”.