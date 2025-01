Chiariello: “Ecco chi prenderà il Napoli per il post-Kvara”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, su Canale 21, soffermandosi sulla possibile cessione da parte del Napoli di Kvaratskhelia durante il mercato di Gennaio e sul probabile sostituto:

“Il Napoli al posto di Kvara non vuole prendere un big, perché un big significa togliere certezze a Neres, che si è conquistato la maglia e sul quale il Napoli ha investito 30mln. Il Napoli vuole un forte esterno d’attacco che entri nelle rotazioni d’attacco, ma che si venga a giocare la maglia, sapendo che in questo momento i titolari sono Neres e Politano, cosa che Kvara non vuole accettare. Dunque più uno come Ndoye è un obiettivo del Napoli rispetto a Zhegrova che il Napoli non vuole, sono solo voci. Garnacho è una suggestione, ma costa 50mln. Uno utile per il Napoli, e infatti lo stanno cercando, lo so per certo, è Ndoye del Bologna. Perché entra nelle rotazioni, è un buon giocatore e sa che parte da dietro a Politano e Neres. E’ possibile che facciano un prestito con obbligo di riscatto”.