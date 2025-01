Il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, in onda sui canali Mediaset, commentando il possibile addio di Kvaratskhelia:

“Napoli fa meno paura senza Kvara? No, assolutamente. Anche perché Antonio Conte non accetterebbe l’uscita di Kvara senza un rimpiazzo e girano già i nomi, poi abbiamo visto quanto vale Neres. L’uscita di Kvara non crea troppi problemi, dal mercato sicuramente arriveranno elementi importanti”.