Venezia 0-1 Inter: Moviola: Proteste per un possibile rigore non concesso al Venezia dall’arbitro

Venezia-Inter, termina con la vittoria dei nerazzurri per 0-1 allo stadio Pier Luigi Penzo.

Decisiva la rete di Darmian al minuto 8 per la vittoria della formazione ospite a Venezia nel match valevole per la 20° giornata di Serie A EniLive.

Con questa vittoria l’Inter scavalca l’Atalanta in classifica, che ieri non è riuscita ad andare oltre al pari ad Udine e va a -1 dal Napoli capolista, con una partita in meno da recuperare per via della Supercoppa Italiana e in attesa del match di stasera fra Napoli e Verona che potrebbe portare i partenopei, in caso di vittoria, momentaneamente a +4 in classifica sui nerazzurri.

Non sono mancate però le polemiche.

Difatti, durante la partita c’è stato un episodio che ha fatto molto discutere, si tratta di un possibile rigore per il Venezia non fischiato dall’arbitro Marco Piccinini.

Durante un’azione la palla carambola sul braccio dell’ex centrocampista del Napoli Zielinski in area di rigore. Per l’arbitro e il VAR non ci sono gli estremi per il penalty.

Questo episodio ha causato inevitabilmente forti proteste dei calciatori del Venezia e dei suoi tifosi.

Per voi era calcio di rigore?