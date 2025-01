Rrahmani a Dazn: “Non è semplice abituarsi agli allenamenti di Conte. 3-0 dell’andata? Non eravamo ancora completi”

Amir Rrahmani, calciatore del Napoli, ha parlato nel corso del prepartita di Napoli-Verona ai microfoni di Dazn.

“11 clean sheet? Da quando abbiamo cominciato il ritiro abbiamo svolto un grande lavoro con il mister, dopo tanto tempo cresce anche la condizione e ora ci sentiamo meglio. L’inizio non è stato facile, non è semplice abituarsi agli allenamenti di Conte. Come siete migliorati dopo il 3-0 dell’andata? Era la prima gara, non eravamo ancora al completo. Serve sempre tempo per creare un buon gruppo ed essere competitivi”.