Retroscena sul rinnovo rifiutato da Kvaratskhelia. Dettagli e cifre offerte dal Napoli

Le strade tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia sembrano ormai essersi divise per sempre.

Difatti come ha annunciato il tecnico leccese, Antonio Conte, in conferenza stampa Kvaratskhelia ha chiesto alla società di essere ceduto.

Su di lui è piombato il PSG, che in poco tempo ha chiuso con successo i colloqui con il giocatore e il suo entourage.

Il georgiano in settimana tra martedì e mercoledì avrà assieme al Napoli e il suo entourage un incontro con il PSG per chiudere l’affare che porterebbe l’attuale 77 azzurro a vestire la maglia dei francesi per una cifra tra i 75 e gli 80 milioni di euro con il possibile inserimento di Milan Skriniar in prestito fino a giugno.

Spunta però un retroscena sull’offerta fatta dal Napoli a Kvaratskhelia e il suo entourage per il rinnovo di contratto.

La società partenopea avrebbe offerto 6 milioni con clausola da 75 milioni di euro con tanto di ricca commissione per l’entourage del giocatore.

Il georgiano avrebbe, secondo alcune indiscrezioni, rifiutato questa offerta del Napoli.

Quanto sarà importante la perdita di Kvaratskhelia a gennaio per il Napoli è quale sarà il suo sostituto?