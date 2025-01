Partita da protagonista per Garnacho in FA Cup. Il prossimo obbiettivo del Napoli per il vice Kvara titolare oggi contro l’Arsenal.

Dopo la cessione quasi ufficiale di Kvaratskhelia al PSG, che come annunciato da Conte in conferenza stampa ha chiesto la cessione, Il Napoli si muove sul mercato alla ricerca del suo sostituto.

Conte avrebbe richiesto fortemente un solo nome come sostituto del georgiano.

Si tratta di Alejandro Garnacho, messo sul mercato dal Manchester United per rientrare nei parametri di liquidità.

Oltre a lui, per motivi finanziari il Manchester United ha messo sul mercato anche Mainoo.

Il Napoli tenta il colpo bis fatto in estate con Scott McTominay, la situazione è pressoché la stessa, anche lo scozzese era stato ceduto per gli stessi motivi.

Rúben Amorim (allenatore del Manchester United), nonostante il giocatore 20 enne sia sul mercato, dopo 8 panchine, ha schierato oggi in campo il calciatore argentino-spagnolo, nella sfida di FA Cup tra Arsenal e United. I Red Delvis hanno battuto i Gunners ai calci di rigore per 3-5.

Garnacho ha giocato per 80′ minuti e fornito un assist per il vantaggio momentaneo dei Red Devils.

Alejandro Garnacho nonostante la titolarità di oggi e l’assist fornito, rimane comunque un forte obbiettivo della dirigenza del Napoli.

L’attaccante inoltre potrà essere tesserato dal Napoli, in quanto possiede la doppia nazionalità spagnola e Argentina ed è nato a Madrid e quindi non considerabile extracomunitario per gli slot a disposizione del Napoli.

Lo ritenete il sostituto adatto per il dopo Kvaratskhelia?