Napoli – Verona le probabili formazioni: nessun dubbio per mister Conte

Nella ventesima giornata di Serie A il Napoli ospiterà l’Hellas Verona nel posticipo serale della domenica.

Il Napoli è alla ricerca di punti e della vittoria in modo da dimenticare le insistenti voci di mercato che circolano da giorni su Kvicha Kvaratkshelia che non sarà convocato per il match odierno ed è promesso sposo del PSG.

Conte è pronto a proporre la formazione tipo fatta eccezione del calciatore georgiano che sarà sostituito da David Neres nel tridente completato da Romelu Lukaku e Matteo Politano rientrante dopo la trasferta a Firenze.

Il centrocampo sarà il solito con Lobotka in cabina di regia e Anguissa e McTominay a dare muscoli e fisicità; davanti ad Alex Meret ci saranno il capitano Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in attesa del rientro dell’infortunato Buongiorno.