Napoli-Verona, dominio azzurro al Maradona! Le pagelle di MN

Il Napoli domina e vince 2-0 con il Verona al Maradona e va momentaneamente a +4 sull’Inter.

Queste le pagelle degli azzurri per la sfida di oggi:

Meret 6,5: Viene impiegato pochissimo, solo una volta e liscia 2 volte la presa rischiando molto. Sul tiro di Kastanos si fa trovare pronto parando senza troppi problemi.



Juan Jesus 6,5: Pulito in fase difensiva e molto utile nel far alzare il baricentro della squadra.



Rrahmani 7: Risolve situazioni complicate in difesa attirando attorno a sé gli attaccanti ed uscendone sempre molto pulito. Si butta senza paura in area di rigore alla ricerca del gol.



Spinazzola 6,5: Molto bene, realizza ottimi scambi con i centrocampisti, serve Neres correttamente e sale molto sulle fasce mettendo ottimi cross in mezzo.



Di Lorenzo 7: Gioca molto bene, cross puliti e scambi con Lukaku tra cui uno che porta al gol del vantaggio. Molto bene nelle sovrapposizioni che ormai per lui sono la specialità della casa.



Anguissa 7: Si vede poco e a tratti, sempre ben posizionato in area di rigore, ma bisogna affinare la mira sotto porta, sciupa due occasioni di cui una veramente clamorosa. Nel secondo tempo invece realizza il gol del doppio vantaggio dalla distanza, prodezza balistica incredibile.



Lobotka 7: Ha fatto la sua partita pulita come sempre. Gestendo e disegnando il gioco del Napoli.



Mc Tominay 6: È dappertutto, prova il tiro senza paura, ma viene troppe volte anticipato dai difensori nel primo tempo in area di rigore sui cross di Neres e Politano.



Neres 7,5: È infermabile, provano a prenderlo ma lui ha un altro passo, cross puliti in mezzo, dribbling ubriacanti, una vera è propria saetta su quella fascia. Imprendibile. Sembra sopperire senza nessun problema all’assenza di Kvaratskhelia.



Lukaku 6,5: Realizza l’assist dell’1-0 sul gol di Di Lorenzo. Fa quello che sa fare, gioca spalle alla porta come sponda servendo i centrocampisti e gli esterni. Attira su di sé gli avversari creando spazi dove infilarsi per i suoi compagni.



Politano 6: Ritorna molto in difesa aiutando la squadra sia in fase difensiva che in fase offensiva. Cross puliti. Per il resto in generale non fa nulla di speciale. Appena sufficiente.



Raspadori 6

Simeone 6

Ngonge 6

Mazzocchi SV

Zerbin SV