Gazzetta dello Sport, occasione a 0 per il dopo Kvara: il nome

Il futuro di Kvaratskhelia ormai è segnato nell’approdo a Parigi e il Napoli si sta muovendo per trovare il suo erede.

L’ultimo nome che circola è quello di un ex compagno di squadra di David Neres all’ Ajax, il marocchino Hakim Ziyech; l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha realizzato un focus sulla possibilità di mercato data la scadenza del contratto in estate e la voglia del calciatore ex Chelsea di tornare protagonista in Champions League.

Ziyech nella città campana troverebbe un vecchio amico quale David Neres con cui ha condiviso l’esperienza all’ Ajax sotto la guida Ten Haag e potrebbe coprire tutti i ruoli dietro la punta.