Fissata la data dell’ incontro tra Napoli e PSG per Kvara: la situazione

L’asse Napoli – Paris Saint Germain settimana prossimo sarà caldo per quanto riguarda l’affare Kvaratskhelia.

Il club parigino ha da giorni l’accordo con il calciatore e il suo entourage ma manca ancora quello con il club del patron De Laurentiis.

Il patron azzurro attualmente a Los Angeles farà ritorno in Italia ad inizio settimana e secondo l’edizione odierna del Mattino sarà tra lunedì e mercoledì che si incontrerà con i rappresentanti del Paris Saint – Germain per trovare l’accordo finale per il trasferimento.

Il club azzurro ha rifiutato diverse offerte in cui venivano inserite contropartite per abbassare il costo dell’ operazione tra cui il difensore ex Inter Milan Skriniar, in quanto il Napoli cederà il georgiano solo per un’offerta pari o superiore a 75 milioni di euro.

Saranno giorni decisivi per il futuro di Kvicha e per definire il mercato invernale del club partenopeo.