Errico Porzio sui social commenta l’addio di Kvaratskhelia. Il noto pizzaiolo si sfoga così: “Kvaratskhelia se ne va per soldi, non che gli mancassero, via da Napoli questi mercenari…”

Errico Porzio, noto pizzaiolo napoletano, che fa della pizza un’arte, ha commentato sui social l’addio di un giocatore del Napoli con parole molto dure.

Molto conosciuto sui social per la sua pizza.

Ha tantissime sedi in giro per tutta Italia.

Porzio oltre ad essere un grande pizzaiolo, non nasconde la sua passione per il calcio e per la squadra della sua città, il Napoli. Difatti lui è un grandissimo tifoso della squadra partenopea.

Sono molte anche le pizze dedicate negli anni da Porzio in onore dei protagonisti della SSC Napoli.

Nelle ultime ore è finito sotto i riflettori nuovamente, ma questa volta non per le sue pizze.

Si tratta di un post sui social fatto dal noto pizzaiolo di Soccavo (quartiere di Napoli) per l’addio di Kvaratskhelia.

Le dichiarazioni del pizzaiolo napoletano sono molto dure nei confronti del georgiano:

Porzio: “È la prima volta che capita. Un titolarissimo di una squadra che sta lottando per il campionato chiede di andare via a gennaio. Il vero motivo? I soldi. Non è che a lui mancassero, anzi un rinnovo a più di 4 milioni di euro all’ anno per un ragazzo di 23 anni è un vero record per il calcio Napoli e forse per il calcio italiano. Ma non è questo quello che conta. Kvara di certo non è un prigioniero e insieme al suo procuratore può scegliere quale sia il meglio per lui. Ma di certo non a gennaio. In questo momento bisognerebbe pensare alla squadra, ai compagni, alla città, ai tifosi. E invece lui pensa ai soldi, ripeto, come se gli mancassero. Conte è deluso ? Anche noi mister. Via da Napoli questi mercenari”

Queste le parole forti usate dal pizzaiolo napoletano sui social per descrivere la situazione surreale dell’addio di Kvaratskhelia.

Cosa ne pensate? Concordate con lui?