Sportitalia – Conte ha scelto l’ erede di Kvara: gli aggiornamenti

L’addio di Kvicha Kvaratskhelia è ormai imminente destinazione Paris Saint – Germain e il Napoli è alla ricerca del sostituto del calciatore georgiano; la lista comprende vari nomi quali Galeno del Porto, Federico Chiesa attualmente tesserato con il Liverpool e come ultimo si è aggiunto quello di Alejandro Garnacho.

L’argentino attualmente in forza al Manchester United sarebbe il nome che stimola più di tutti la gola di mister Antonio Conte che avrebbe richiesto il calciatore alla dirigenza partenopea, secondo Michele Criscitiello direttore di Sportitalia il ds Manna si sarebbe già messo all’opera per soddisfare la richiesta del mister salentino.

Per il giovane classe 2004 i Red Devils chiedono almeno 50 milioni di euro data la giovane età ed il contratto in scadenza nel 2028; Garnacho è un calciatore che fa del dribbling e del tiro le sue armi principali, piede destro ma in grado di giocare su tutto il fronte offensivo.