Billing non convocato per il Verona: il motivo

Il neo acquisto Philip Billing arrivato dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto non sarà convocato per il match odierno contro l’Hellas Verona.

Il calciatore, ufficializzato nella giornata di sabato per questioni burocratiche non potrà essere subito a disposizione di mister Antonio Conte e inizierà la propria avventura con la maglia azzurra nel prossimo turno di campionato contro l‘Atalanta di mister Gasperini in programma sabato alle ore 18.

Il Napoli nel mentre è focalizzato sulla sfida in casa contro gli scaligeri per vendicare anche l’esordio pessimo in campionato al Bentegodi dove la squadra allenata da Zanetti si impose con un secco 3 – 0 nel primo match della gestione tecnica di Conte.