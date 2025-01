L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione riguardante Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia e il Napoli si stanno per dire addio. Il georgiano è destinato a lasciare il Napoli già a gennaio. I contatti con il Psg procedono spediti e l’affare si farà. Kvaratskhelia avrà un ingaggio attorno ai 10 milioni di euro a stagione. L’accordo di massima raggiunto con i francesi lo legherà al club parigino fino al 2029. Antonio Conte dal canto suo non vuole musi lunghi in spogliatoio e desidera che questa vicenda non sia un calvario e si concluda rapidamente. Il mister non vuole che il gruppo venga influenzato da questa storia, vuole che tutta la squadra rimanga concentrata sul campionato. Il tecnico oggi parlerà in conferenza stampa e potrebbe dimostrare spalle forti per non farsi travolgere da questa vicenda di mercato.