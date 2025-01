L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata a Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il georgiano non sarà convocato neanche per la sfida di domani contro il Verona a causa di un affaticamento muscolare. Lo stesso mister Conte sembra rassegnarsi al fatto che Kvaratskhelia potrebbe andarsene direzione Psg. Il mister non vuole scontenti in rosa e se vuol andarsene se ne vada. Ormai è solo un faccia a faccia giocatore vs società.