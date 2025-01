L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su chi potrebbe essere il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia destinato ad andare via. Secondo il quotidiano il Napoli con l’eventuale cessione di Kvaratskhelia dovrà trovare un sostituto all’altezza. Conte vuole un giocatore in grado di non far rimpiangere il georgiano. L’incasso di Kvara sarà un tesoro da investire ma anche da maneggiare con cura: il Napoli avrà una cassaforte e in estate aggiungerà anche quella di Osimhen. Altrimenti, in questo mese si potrà anche ragionare di prestiti: come quello di Federico Chiesa. L’esterno azzurro vanta appena 104 minuti divisi in 4. presenze a causa di un infortunio. Lui però non vuole andare via e vuol chiudere la stagione in Premier, ma il Napoli è alla finestra.