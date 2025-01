Repubblica: “Ecco i nomi del Napoli per sostituire Kvara”

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, il Napoli sta seguendo diversi nomi in caso di addio di Kvaratskhelia, che sembra sempre più vicino al Psg:

“Il pallino passa dunque alle Psg: se porta 90 milioni l’affare si fa subito, altrimenti se ne riparla a giugno e per il Napoli e Kvaratskhelia si prospettano cinque mesi da separati in casa. Il club si guarda intorno per non trovarsi impreparato in caso di cessione immediata del georgiano: i nomi più caldi sono Chiesa (Liverpool), Zhegrova (Lille), Duran (Aston Villa) e soprattutto Dorgu (Lecce).