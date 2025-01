Non ci sarà la classica conferenza stampa pre-partita dell’allenatore dell’Hellas Verona Paolo Zanetti. È la quinta volta in stagione che il tecnico degli scaligeri non prende parte ad una conferenza stampa. Ad attendere il Verona domenica sera ci sarà il Napoli, con mister Conte che invece nella giornata di domani presenterà alla stampa i tanti temi riguardanti la prima gara del girone di ritorno.