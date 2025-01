Moretto: “Kvara più con la testa a Parigi che a Napoli, per Rafa Marin c’è il Villareal, ma il Napoli vorrebbe darlo al Como”

Il giornalista spagnolo di Relevo Matteo Moretto ha parlato ai microfoni di Radio Goal per quanto riguarda il mercato del Napoli e la situazione di Kvicha Kvaratskhelia. Queste le sue parole: “Billing dovrebbe essere partito dall’Inghilterra, e in Italia è atteso nel pomeriggio. Danilo entro il fine settimana dovrebbe liberarsi dalla Juventus, la questione non è imminente, ma entro la prossima settimana il Napoli potrebbe lanciarsi e sferrare il colpo. Kvara al momento lo vedo più a Parigi che a Napoli, nel periodo breve la questione con il PSG può andare avanti perché il rinnovo al momento è fermo e il giocatore ha espresso il desiderio di trasferirsi per giocare in Francia. Però al momento serve l’accordo economico, e per questo il Napoli si è già orientato verso vari profili. Zhegrova è un giocatore che piace molto, ma il Lille non apre, e piace anche Chiesa. Rafa Marin? Il Villarreal spera di chiudere, ma la decisione è nelle mani del Napoli che preferirebbe mandarlo in prestito al Como. C’è una porticina aperta per la questione Como”.