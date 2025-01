Nell’edizione odierna, Il Mattino trova spazio in prima pagina anche per parlare del mercato del Napoli, con Kvaratskhelia che sembra essere molto più di un interesse per il Psg.

Di seguito il titolo del quotidiano:

“Il PSG fa rotta su Kvara. Da Parigi sta per partire una maxi-offerta. DeLa chiede 90 milioni”