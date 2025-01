Marco Branca, dirigente sportivo ex Inter, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bisogna trovare una soluzione che vada bene a tutte le parti. La cessione di Kvara al Psg potrebbe rientrare? Cambiare idea è sempre possibile perché ci sono i comportamenti e le situazioni che determinano i cambi di idea. I francesi vogliono mettere qualche giocatore sul piatto della bilancia ed abbassare l’offerta.

Sarà una questione di tempo. Poi si lavorerà sulla cifra, sui bonus e sulle varie percentuali. La posizione del Napoli è chiara, ma anche quella del giocatore e del Psg. Secondo me c’è il tempo per mettersi d’accordo tra le parti. Nel frattempo, non da tre giorni fa, il Napoli ha pensato ad un’alternativa a Kvara. Con questi soldi si può pensare di accorciare i tempi di queste decisioni e trovare una valida alternativa al georgiano”.