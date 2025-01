Venerato: “Billing domani farà le visite mediche! Su Casadei…”

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Tg Sport Notte su Rai Sport per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Arrivano autorevoli conferme: il Napoli ha rilevato in prestito con diritto di riscatto Philip Billing. In queste ore il Ds del Bournemouth Thiago Pinto sta firmando i moduli del trasferimento a titolo temporaneo al club azzurro. Opzione di riscatto fissata a 8 milioni. Il Napoli sta provando a fissare le visite mediche a Villa Stuart entro domani. Se non sarà possibile le visite slitteranno di 24 ore. Sfumato Fazzini (unico centrocampista pronto ad essere rilevato a titolo definitivo) il Napoli ha virato sul danese dopo aver sondato (senza troppa convinzione) su Casadei”.