Torino all’assalto di Cesare Casadei: il Napoli vira su Billing

Il Torino si prepara a fare un nuovo tentativo per Cesare Casadei, giovane talento del Chelsea, inserendo un importante clausola di rivendita a favore del club londinese. La trattativa si fa interessante, ma il Napoli, inizialmente interessato al centrocampista italiano, sembra aver deciso di tirarsi indietro.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club partenopeo non è disposto ad accettare le condizioni richieste dal Chelsea e sta invece concentrando i suoi sforzi su Philip Billing, centrocampista del Bournemouth. La trattativa per Billing sembra ormai vicina alla chiusura, lasciando quindi campo libero al Torino per provare a convincere il Chelsea a cedere Casadei.

Il giovane centrocampista, classe 2003, è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il centrocampo granata. Resta da vedere se l’offerta del Torino sarà sufficiente per soddisfare le richieste del club inglese e superare la concorrenza.